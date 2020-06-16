Консорциум ТАР объявит тендер на закупку газа для этапа эксплуатации

БАКУ/ Trend/ - Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP) скоро объявит тендер на закупку газа, который будет использоваться на этапе эксплуатации, сообщает во вторник Trend со ссылкой на консорциум.

«К 22 июня 2020 года консорциум намерен опубликовать на своем корпоративном веб-сайте план приглашения на тендер (ITT) для закупки газа, необходимого для операционной деятельности, а также для компрессорных станций», - говорится в сообщении.

Как отмечается, данный тендер проводится в рамках подготовки к началу этапа коммерческих операций, запланированного на четвертый квартал 2020 года.

Период поставки газа: с начала коммерческих операций TAP до 30 сентября 2021 года.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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