Консорциум ТАР объявит тендер на закупку газа для этапа эксплуатации

Энергетика 16 июня 2020 13:38 (UTC+04:00)
Консорциум ТАР объявит тендер на закупку газа для этапа эксплуатации

БАКУ/ Trend/ - Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP) скоро объявит тендер на закупку газа, который будет использоваться на этапе эксплуатации, сообщает во вторник Trend со ссылкой на консорциум.

«К 22 июня 2020 года консорциум намерен опубликовать на своем корпоративном веб-сайте план приглашения на тендер (ITT) для закупки газа, необходимого для операционной деятельности, а также для компрессорных станций», - говорится в сообщении.

Как отмечается, данный тендер проводится в рамках подготовки к началу этапа коммерческих операций, запланированного на четвертый квартал 2020 года.

Период поставки газа: с начала коммерческих операций TAP до 30 сентября 2021 года.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и вице-президентом и другими представителями компании Microsoft (ФОТО)
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и вице-президентом и другими представителями компании Microsoft (ФОТО)
Состоялось открытие новой воинской части азербайджанской армии (ФОТО)
Состоялось открытие новой воинской части азербайджанской армии (ФОТО)
Глава Израиля поздравил Президента Ильхама Алиева
Глава Израиля поздравил Президента Ильхама Алиева
Loading Bars
Лента новостей
Вырос спрос на недвижимость в Турции среди граждан Узбекистана Турция 14:18
В рамках проекта, финансируемого ЕС, предприниматели Азербайджана получили инвесткапитал Бизнес 14:13
В реке Кура в Азербайджане образовались мели Общество 14:08
Эфиопский мальчик исполняет песню Рашида Бейбутова о Баку (ВИДЕО) Интересное 14:06
В туристических объектах Стамбула поводятся рейды в связи с коронавирусом Турция 14:04
В Туркменистане проходит Международная научная онлайн-конференция, приуроченная ко Дню науки Туркменистан 14:03
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и вице-президентом и другими представителями компании Microsoft (ФОТО) Политика 13:55
В Азербайджане кредитные организации предоставляют льготы клиентам, пострадавшим от последствий пандемии Финансы 13:50
Standard & Poor's определило рейтинг ведущего азербайджанского банка Финансы 13:48
Спрос на турецкую сталь в Кыргызстане увеличился в разы Турция 13:46
Состоялось открытие новой воинской части азербайджанской армии (ФОТО) Политика 13:44
Завтра в Баку солнечно и до 32 градусов тепла Общество 13:39
Глава Израиля поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 13:39
Консорциум ТАР объявит тендер на закупку газа для этапа эксплуатации Энергетика 13:38
В Туркменистане обсудили вопросы охраны окружающей среды Туркменистан 13:36
TƏBİB: Об изменениях в ужесточенном режиме карантина на выходных в Азербайджане будет сообщено заранее (ВИДЕО) Общество 13:33
В Турции объявили о начале второй волны пандемии коронавируса Турция 13:29
Состоялись торжества для выпускников Военной академии и вузов силовых ведомств Туркменистана Туркменистан 13:29
Завтра минобразования Азербайджана проведет телеуроки для абитуриентов Общество 13:20
В Баку для порядка 60 тыс. учеников проведено диагностическое оценивание Общество 13:18
В Туркменистане приступили к производству гипоаллергенных медхалатов Бизнес 13:15
Азербайджанские аналитики: евро подорожает относительно доллара Финансы 13:10
МВД Азербайджана устанавливает лиц, злоупотребивших разрешением на передвижение во время ужесточенного карантина Общество 13:00
Эльхан Алескеров: Турция возвращается в Африку, будущее Ливии зависит от Анкары и Москвы Арабские страны 12:54
В пяти бакинских школах созданы классы с профессиональным уклоном Общество 12:53
Мы продолжаем борьбу за здоровье Бахрама Багирзаде и показатели дают свет надежды - Рашад Махмудов Социум 12:50
Эти аплодисменты Вам! – Бакинский муниципальный театр к 75-летию Амалии Панаховой (ВИДЕО) Культура 12:49
Во время ужесточенного карантина в медучреждения Баку волонтерами «ASAN» были доставлены более 200 человек, нуждающихся в диализе (ФОТО) Общество 12:43
У двух сотрудников парламента Азербайджана выявлен коронавирус Общество 12:27
Узбекистан вводит две новые станции Ташкентского метро Узбекистан 12:23
В США мужчина пострадал при стрельбе во время протестов США 12:19
ЕС изучает обвинения японской компании в адрес Apple Европа 12:17
Узбекистан увеличил проходимость Международного Аэропорта Бухара Узбекистан 12:17
Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 8 248 Россия 12:16
К первому сбору урожая пшеницы приступили туркестанские аграрии в Казахстане Казахстан 12:06
AZAL обратился к пассажирам, вылетающим рейсом Баку-Стамбул 17 и 18 июня Общество 12:04
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги в Сальяне Политика 11:58
Видео о проведении операции Бахраму Багирзаде фейковое - Центральный таможенный госпиталь Социум 11:55
18-19 июня в десятках населенных пунктов Азербайджана пройдут выпускные экзамены Общество 11:36
В Израиле снизился спрос на турецкие кожаные изделия Турция 11:32
США нарастили импорт ковров из Турции Турция 11:29
Для пассажиров внутренних рейсов в Азербайджане запущена новая электронная услуга Общество 11:27
Грузинская железная дорога продала все билеты в день восстановления движения поездов Грузия 11:06
С начала текущего года Туркменистан значительно нарастил импорт цемента из Турции Турция 11:05
Азербайджан наращивает производство электрооборудования ИКТ 10:58
Sən elə bir zirvəsən – новый проект от Азербайджанского музыкального театра (ВИДЕО) Культура 10:57
Украина наращивает объем грузоперевозок в Турцию Турция 10:53
На всех въездах в Баку образовались километровые пробки (ФОТО) Общество 10:46
Резко сократились объемы грузоперевозок из Турции в Иран Турция 10:43
Цены на азербайджанскую нефть выросли Энергетика 10:41
Ханде Харманджы принесла извинения в связи с выставленными в соцсетях фото Общество 10:41
Доходы операторов мобильной связи в Азербайджане возросли ИКТ 10:33
Цены на драгметаллы в Азербайджане изменились разнонаправленно Финансы 10:25
Курс евро к манату значительно вырос за месяц Финансы 09:58
ВС Армении подвергли снайперскому обстрелу азербайджанские позиции Нагорно-карабахский конфликт 09:53
Шах наградил его золотой медалью – путь мастера мугама Алескера Абдуллаева (ВИДЕО) Культура 09:45
Инфекционист: Ожидается, что строгие карантинные меры в Азербайджане, как и в Турции, дадут положительные результаты Общество 09:24
Региональные власти Казахстана могут начать применение платформы по контролю соблюдения правил карантина ИКТ 08:56
Посол Германии в США напомнила, с какой целью американские войска находятся в ФРГ Европа 08:56
Си Цзиньпин 17 июня проведет онлайн-форум для борьбы с коронавирусом в Африке Другие страны 08:51
Вашингтон смягчил ограничения на полеты авиакомпаний Китая в США после мер Пекина Транспорт 08:38
Глава Instagram пообещал принять меры в рамках борьбы с расовым неравенством в соцсети ИКТ 08:25
В Новой Зеландии выявили два новых случая заражения коронавирусом впервые за 24 дня Другие страны 08:11
Президент Кыргызстана принял отставку премьер-министра страны Кыргызстан 08:08
Власти Пекина из-за коронавируса усилили ограничения на общественном транспорте Другие страны 07:57
Федеральные власти США планируют возобновить смертную казнь впервые с 2003 года США 07:42
Азербайджан планирует увеличить объем торгового оборота между странами Тюркского совета Бизнес 07:30
В Токио не исключили корректировки решения о развертывании ПРО Aegis Ashore Другие страны 07:16
Расширение «Южного газового коридора» может способствовать дальнейшей диверсификации поставок газа – Еврокомиссар Энергетика 07:00
В Китае за сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 06:46
Ученые США прогнозируют более 200 тыс. смертей в стране из-за коронавируса к октябрю США 06:29
Власти отложили муниципальные выборы во Французской Гвиане из-за коронавируса Другие страны 06:13
Комитет Сената США одобрил $10 млн на подготовку к ядерным испытаниям США 05:58
Число заразившихся коронавирусом в Мексике превысило 150 тыс. Другие страны 05:47
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн В мире 05:32
Центры активного долголетия откроют во всех регионах Казахстана Казахстан 05:17
Глава центробанка Ирана прокомментировал блокировку средств страны Южной Кореей Экономика 04:59
Пекинская форма коронавируса может оказаться заразнее выявленной в Ухане Другие страны 04:43
Болсонару не исключает возможности баллотироваться в президенты Бразилии в 2022 году Другие страны 04:26
Экспорт нефти из Венесуэлы достиг самых низких показателей с 1947 года Энергетика 04:12
Церемония открытия третьего стадиона чемпионата мира 2022 года состоялась в Катаре Арабские страны 03:57
Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook и Instagram ИКТ 03:40
КНДР введет войска в демилитаризованные по межкорейским соглашениям районы Другие страны 03:22
В Финляндии прекратил действовать режим ЧС Европа 03:08
В Бразилии произошел прорыв дамбы Другие страны 02:55
Aрмия Ливана задержала 36 участников погромов в Триполи Арабские страны 02:49
Вашингтон вводит ограничения на полеты китайских авиакомпаний в США Транспорт 02:39
В Анси открылся крупнейший анимационный онлайн фестиваль Культура 02:25
Германия позитивно оценивает возобновление сообщения с Грузией Грузия 02:08
В следующем сезоне НБА может произойти локаут, если нынешний не возобновится Спорт 01:51
США могут сократить численность своих военнослужащих в ФРГ до 25 тыс. человек США 01:37
США разрешат своим компаниям работать с Huawei над стандартом связи 5G ИКТ 01:20
Церемония вручения премии "Оскар" в 2021 году пройдет 25 апреля Культура 01:04
В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом Россия 00:50
В мире за сутки выявлено более 132 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 00:41
В США прогнозируют падение добычи сланцевой нефти в стране до 7,63 млн баррелей в сутки Энергетика 00:27
WhatsApp запустит электронные платежи внутри приложения ИКТ 00:10
"Севилья" и "Леванте" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу Спорт 15 июня 23:54
Saudi Aramco снизила объем экспорта нефти семи предприятиям в Азии в июле Энергетика 15 июня 23:47
Увеличился объем грузоперевозок из Турции в Азербайджан Турция 15 июня 23:30
Все новости