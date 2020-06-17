В Азербайджане будет повышена эффективность системы газоснабжения

Энергетика 17 июня 2020 12:54 (UTC+04:00)
В Азербайджане будет повышена эффективность системы газоснабжения

БАКУ/Trend/ - Министерству энергетики Азербайджана будут предоставлены предложения по проведению реформ в области системы газоснабжения страны.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Согласно сообщению, между минэнерго и компанией McKinsey&Company, являющейся одной из ведущих консалтинговых компаний в мире, подписан контракт на проведение детальной диагностики системы газоснабжения страны.

По контракту, компания предоставит ведомству консультационные услуги по подготовке предложений по проведению реформ в этой области для повышения эффективности системы газоснабжения в Азербайджане и уровня удовлетворенности потребителей с учетом передового международного опыта.

«Результаты диагностики будут использованы министерством энергетики для предотвращения потерь в системе газоснабжения, повышения точности измерения потребления природного газа в стране и формирования подробных предложений по совершенствованию и модернизации управления. Также на основе этих результатов будут подготовлены предложения по поэтапному переходу к рыночным отношениям в сфере газоснабжения, повышению эффективности инвестиций и модернизации нормативно-правовой базы. Законодательные инициативы, которые считаются необходимыми для проведения реформ, планируется включить в новый проект Закона Азербайджанской Республики “О газоснабжении”», - отмечается в информации.

Отметим, что подготовка предложений по проведению реформ в этой сфере для повышения эффективности системы газоснабжения в стране, обеспечения надежного удовлетворения потребностей потребителей поручена министерству энергетики распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 29 мая 2019 года № 1209 “Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджанской Республики”. В распоряжении также на основании предложений минэнерго нашли свое отражение положения о подготовке нового проекта Закона Азербайджанской Республики “О газоснабжении”.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: Fidan_Babaeva

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