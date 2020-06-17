BP повысила доказанные запасы природного газа в Азербайджане

Энергетика 17 июня 2020 16:04 (UTC+04:00)
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