Продукция SOCAR Polymer лидирует среди импортируемых в Россию полипропиленов

БАКУ/Trend/ - Гомополимеры полипропилена (HOMO), производимые резидентом Сумгайытского химического промышленного парка - ООО SOCAR Polymer, занимает первое место среди импортной продукции в России, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Согласно данным ведомства, в апреле доля SOCAR Polymer в российском импорте полипропилена составила 61 процент, всего же с начала 2020 года – 42 процента.

Напомним, что ООО SOCAR Polymer осуществляет производство полипропилена (ПП) и полиэтилена высокой плотности (ППВП) на территории Сумгайытского химического промышленного парка, более 75 процентов производимой продукции которого предназначено для экспорта.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)