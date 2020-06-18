Продукция SOCAR Polymer лидирует среди импортируемых в Россию полипропиленов
БАКУ/Trend/ - Гомополимеры полипропилена (HOMO), производимые резидентом Сумгайытского химического промышленного парка - ООО SOCAR Polymer, занимает первое место среди импортной продукции в России, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.
Согласно данным ведомства, в апреле доля SOCAR Polymer в российском импорте полипропилена составила 61 процент, всего же с начала 2020 года – 42 процента.
Напомним, что ООО SOCAR Polymer осуществляет производство полипропилена (ПП) и полиэтилена высокой плотности (ППВП) на территории Сумгайытского химического промышленного парка, более 75 процентов производимой продукции которого предназначено для экспорта.
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)
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