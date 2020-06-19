В Туркменистане перевыполнен план по добыче газа
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете подписку, пожалуйста, войдите в систему: Войти
Если у Вас нет подписки, то Вы можете приобрести ее нажав на эту кнопку: Подписаться
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев о Пашиняне и расизме: "Я бы рекомендовал ему сидеть тихо, когда идут обсуждения по таким вопросам"
Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор является проектом энергетического сотрудничества, энергетической безопасности и диверсификации энергии
Президент Ильхам Алиев: Нагорный Карабах – это не Армения, Нагорный Карабах – это Азербайджан, и весь мир признает его таким
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество с Европейским Союзом – один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
Половина потребляемой электроэнергии в Азербайджане должна вырабатываться возобновляемыми источниками - Минэкологии
Президенту пишут: Царящая в нашей стране национальная солидарность свидетельствует о Вашей мудрости и несокрушимости веры народа в Вас
Рамин Байрамлы: За прошедший период ряд больниц был переоборудован для лечения больных коронавирусом
Президент Ильхам Алиев принял участие в саммите стран "Восточного партнерства" в формате видеоконференции (ФОТО)