Цены на азербайджанскую нефть повысились

Энергетика 19 июня 2020 11:58 (UTC+04:00)
Цены на азербайджанскую нефть повысились

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 18 июня составила 42,86 доллара за баррель, что на 82 цента больше предыдущего показателя, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 42,32 доллара за баррель, что на 82 цента больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 42,60 доллара за баррель, что также на 1,1 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 18 июня составила 41,43 доллара, что на 1,1 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 19 июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: Fidan_Babaeva

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