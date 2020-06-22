Цены на нефть снижаются на сохраняющихся опасениях за спрос

Цены на нефть в понедельник утром демонстрируют негативную динамику на фоне сохраняющихся опасений за восстановление спроса. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,26% — до 42,09 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,48% — до 39,66 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть марки WTI тем временем дешевели на 0,13% — до 39,7 доллара за баррель.

Участники рынка опасаются, что продолжающийся рост числа зараженных коронавирусом может сдержать восстановление спроса на топливо. В воскресенье Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте заболеваемости коронавирусом в мире, причем самый большой рост наблюдался в Северной и Южной Америке. Резкий рост случаев заражения в Китае, Австралии заставил правительства установить новый ряд карантинных ограничений с целью остановить распространение.

"Потенциальный экономический ущерб от нового раунда контрмер COVID-19, вероятно, будет сдерживать энтузиазм инвесторов", — отметил агентству Рейтер главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy).

При этом поддержку ценам оказывает тот факт, что в Соединенных Штатах продолжает активно снижаться количество действующих нефтяных и газовых буровых установок. В пятницу нефтегазовая компания Baker Hughes опубликовала еженедельные данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 19 июня, их число в США уменьшилось на 7, до 199 агрегатов. Это уже 14-е снижение подряд. Таким образом, за все это время число буровых установок снизилось на 465 штук или на 72,6%.