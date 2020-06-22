"Сланцевики" США могут списать активы на $300 млрд

Американские компании, добывающие сланцевую нефть, по итогам второго квартала могут быть вынуждены списать активы на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в исследовании аудиторской и консалтинговой компании Deloitte.

В конце мая международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе отмечало, что затраты на добычу сланцевой нефти по итогам текущего года в США сократятся наполовину по сравнению с прошлым годом вследствие падения спроса на нефть из-за коронавируса COVID-19.

Издание отмечает, что такое списание активов может стать еще одним ударом для отрасли, пострадавшей из-за падения нефтяных цен. По оценке Rystad Energy, которая также приводится в сообщении, в первом квартале американские производители сланцевой нефти списали активы на 38 миллиардов долларов.

В исследовании Deloitte также говорится, что большие убытки этих компаний увеличат леверидж сектора до 54% с 40%, что приведет к новым случаям их неплатежеспособности или реструктуризации долга.

Так, по данным Deloitte, при цене нефти в 35 долларов за баррель почти треть сланцевых производителей неплатежеспособны и не могут выполнять долгосрочные долговые обязательства за счет свободного денежного потока, а уязвимость сектора связана с быстрым темпом снижения добычи сланцевой нефти.

"Поскольку воздействие COVID-19 усиливает давление на сланцевые компании в 2020 году, волна обесценения может спровоцировать в ближайшие шесть-двенадцать месяцев самую глубокую консолидацию, которую отрасль когда-либо видела", — цитирует также издание слова вице-председателя подразделения нефтегазового бизнеса США Deloitte Дуана Диксона (Duan Dickson).