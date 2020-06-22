Цена нефти Brent поднялась выше $43
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла $43,1 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 22:15 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше $43 за баррель 8 июня текущего года.
В то же время цена нефти сорта WTI выросла на 2,3% - до $40,75 за баррель.
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