Цена нефти Brent поднялась выше $43

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла $43,1 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 22:15 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше $43 за баррель 8 июня текущего года.

В то же время цена нефти сорта WTI выросла на 2,3% - до $40,75 за баррель.