Запасы нефти в США могут вновь обновить исторический рекорд, считают аналитики
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 июня, увеличились на 0,4 миллиона баррелей и составили 539,7 миллиона баррелей, вновь обновив таким образом исторический рекорд, считают опрошенные агентством Рейтер аналитики, передает Trend со ссылкой на Прайм.
Соответствующие данные будут опубликованы в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 24 июня. Показатель может стать рекордным третью неделю подряд, а до того максимальный уровень запасов нефти, 535,5 миллиона баррелей, был достигнут в США в марте 2017 года.
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