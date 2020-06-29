Нефть марки Brent торгуется выше $41,5
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне перешла к росту после снижения на старте торговой сессии 29 июня и прибавляет 1,5%, достигая отметки в $41,54 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Нефть марки Brent замедлила рост и торговалась на уровне $41,3 за баррель (+0,9%). В то же время цена нефти сорта WTI находилась на отметке $39,05 за баррель, что на 1% выше закрытия предыдущих торгов.
Курс доллара на Московской бирже растет на 0,3% - до 70,02 рубля, а курс евро прибавляет 0,8% и достигает 78,99 рубля.
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