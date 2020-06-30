SOCAR увеличила долю акций в двух компаниях

Энергетика 30 июня 2020 12:07 (UTC+04:00)
SOCAR увеличила долю акций в двух компаниях
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