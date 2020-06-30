"Азеришыг" презентовал новые приборы SMART card reader (версия 2)

(Первая версия в 16:02)

БАКУ/Trend/ - Сегодня ОАО "Азеришыг" презентовало приборы SMART card reader, сообщает во вторник Trend.

Презентацию провел начальник Департамента информационных технологий структуры Галиб Гамидов.

Он сказал, что новые приборы позволят загружать SMART-карты на дому: "Так, после введения новшества в мобильное приложение "Азеришыг" прибор SMART card reader можно подключить к телефону, и совершать оплату".

По его словам, эти приборы облегчат этот процесс для более 300 тысяч абонентов: «В настоящее время в «Азеришыг» около 550 тысяч абонентов с двумя типами счетчиков SMART card reader. Из них только одна группа будут использовать новые приборы. Это примерно 300 тысяч абонентов. В ближайшие дни абоненты со счетчиками с другим типом счетчика тоже смогут пользоваться этим способом.

Он добавил, что SMART card reader будут стоить в пределах 18-20 манатов: «Абоненты смогут приобрести их в Центрах "Службы ASAN" и ASAN kommunal.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)