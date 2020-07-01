Нефть дорожает на 2,7% на данных о снижении её запасов в США

Мировые цены на нефть поднимаются в среду днем примерно на 2,7%, в то время как рынки оценивают данные Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов этого сырья в США за неделю. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскакивала на 2,67%, до 42,37 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,8%, до 40,37 доллара за баррель.

Инвесторы оценивают опубликованные в ночь на среду данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели упали на 8,156 миллиона баррелей. Официальные данные о запасах будут опубликованы вечером американским министерством энергетики. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении показателя только на 710 тысяч баррелей.

Минэнерго США также сообщит данные о добыче нефти. Накануне ведомство опубликовало окончательную оценку добычи за апрель, которая составила 12,061 миллиона баррелей, что на 5,3% меньше к уровню марта.

"Основной вопрос для рынка — спрос и то, как на него влияет COVID-19, поэтому любые подсказки, указывающие на восстановление спроса, приведут к росту цен", — считает аналитик Rystad Energy Луиз Диксон (Louise Dickson), чье мнение приводит агентство Рейтер.