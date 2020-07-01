Инвестиции SOFAZ в недвижимость за рубежом выросли почти на четверть

Энергетика 1 июля 2020 15:42 (UTC+04:00)
Инвестиции SOFAZ в недвижимость за рубежом выросли почти на четверть
Минобразования Азербайджана о стипендиях студентов, обучающихся за рубежом
Минобразования Азербайджана о стипендиях студентов, обучающихся за рубежом
Минобразования Азербайджана о переводе студентов из вуза в вуз
Минобразования Азербайджана о переводе студентов из вуза в вуз
АМИ Trend в ТОП-3 самых авторитетных медиа-ресурсов в Европе (ФОТО)
АМИ Trend в ТОП-3 самых авторитетных медиа-ресурсов в Европе (ФОТО)
Лента новостей
Офицерам МВД Азербайджана присвоены высшие специальные звания - Распоряжение Политика 16:31
Ирак выразил признательность Азербайджану за гуманитарную помощь Политика 16:25
Кредитование промышленности в Азербайджане значительно увеличилось Финансы 16:23
Понятия "народ Нагорного Карабаха" нет, а есть понятие население Нагорно-карабахского региона Азербайджана Политика 16:20
Число жертв сильных ливней на юго-западе Китая возросло до 14 Другие страны 16:18
Утверждено Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией Политика 16:17
Минобразования Азербайджана о стипендиях студентов, обучающихся за рубежом Общество 16:14
Трубопровод для транспортировки азербайджанского газа в Болгарию может быть построен с опережением графика Энергетика 16:09
В МВФ ожидают сокращения экономики Азии из-за пандемии коронавируса Другие страны 16:09
Путин предложил главам Ирана и Турции обсудить новые меры борьбы с террористами в Сирии Политика 16:08
Туркменистан и Великобритания подписали меморандум об экономическом сотрудничестве Туркменистан 16:07
В Баку выросли цены на коммерческие объекты и земельные участки Бизнес 16:06
Эксперт о ситуации на автомобильном рынке Азербайджана Экономика 16:06
В Азербайджане предприниматели получат кредиты под гарантии государства Финансы 16:02
Испания и Португалия открыли границу спустя три с половиной месяца закрытия из-за пандемии Европа 15:59
Минобразования Азербайджана о переводе студентов из вуза в вуз Общество 15:59
АМИ Trend в ТОП-3 самых авторитетных медиа-ресурсов в Европе (ФОТО) Общество 15:59
Инвестиции SOFAZ в недвижимость за рубежом выросли почти на четверть Энергетика 15:42
В Бельгии открылись кинотеатры и бассейны Европа 15:38
Управление образования г. Баку приостановило прием до 1 августа Общество 15:29
АН Азербайджана о влиянии непогоды на урожай овощей и фруктов Общество 15:29
Тенгизшевройл объявил о временной приостановке части работ из-за пандемии Казахстан 15:28
Казахстан ратифицировал соглашение с Ираном о правовой помощи по гражданским делам Казахстан 15:24
Туркменистан и Норвегия намерены расширять торгово-экономическое сотрудничество Бизнес 15:24
Союз кинематографистов Азербайджана выразил протест Каннскому кинофестивалю Социум 15:21
В Баку существенно увеличилась среднемесячная заработная плата Финансы 15:08
В Азербайджане соцвыплаты выдаются через все банкоматы и POS-терминалы без взимания процентов Экономика 15:05
Посол: Баку-Тбилиси-Карс является хорошей альтернативой многим другим маршрутам Транспорт 14:59
Избрание Туркменистана вице-председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН - весомый внешнеполитический успех Туркменистан 14:58
Инвесторов Tesla призывают сместить Маска из правления фирмы США 14:58
Нефть дорожает на 2,7% на данных о снижении её запасов в США Энергетика 14:56
В Азербайджане совершенствуется система международных автоперевозок Транспорт 14:54
Арзу Нагиев: Милли Меджлис достиг своих целей в период весенней сессии Политика 14:51
Победитель "Евровидения" на сцене Международного центра мугама (ФОТО) Культура 14:45
Не надо ждать запретов, мы сами обязаны осмысленно подойти к ситуации - Байрам Гаджизаде Социум 14:42
В клинике на севере Тегерана произошел взрыв Общество 14:37
Расширены льготы по кредитам для предпринимателей ряда сфер в агросекторе Азербайджана Финансы 14:31
Количество автозаправок SOCAR в Азербайджане составило 34 АЗС Энергетика 14:18
За ночь в Узбекистане выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом Узбекистан 14:17
Безработица в Германии в июне обновила рекорд 2015 года Европа 14:12
Туркменистан сократил грузоперевозки в Турцию Турция 14:11
Асиф Вердиев: В реках Азербайджана наблюдается убыль воды Экономика 14:11
В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов Финансы 14:10
Натия Турнава опровергла сообщения об уходе авиакомпании Wizz Air с грузинского рынка Грузия 14:07
Россия и Туркменистан расширяют сотрудничество в области экспорта Бизнес 14:04
Закажи бизнес-карту от PASHA Bank онлайн! Экономика 13:57
Греция увеличила транзитные грузоперевозки через Турцию Турция 13:49
Приостановлена деятельность Мецаморской АЭС Армения 13:48
Завтра в Баку ожидаются кратковременные дожди Общество 13:44
Минкультуры: Счетная палата не проводит проверок в министерстве Общество 13:32
Экспорт автомобилей из Турции в США сократился Турция 13:30
SOFAZ увеличил продажу валюты на аукционах Экономика 13:26
Лейла Абдуллаева: В основе напряженности, противостояния и вражды в регионе стоит захватническая политика Армении Политика 13:19
Азербайджан выделил палестинским беженцам помощь в размере $300 тысяч Политика 13:18
Туркменистан расширяет спектр сотрудничества с другими странами СНГ Бизнес 13:01
Азербайджанский табак «Вирджиния» экспортируется в Россию и Украину Экономика 13:00
Радикальная оппозиция пошла против совести и народа - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 12:56
В январе-мае сократились грузоперевозки через аэропорт турецкой провинции Конья Турция 12:53
Афет Гасанова: В последующие дни результаты введения жесткого карантина будут видны отчетливее Политика 12:50
В Баку незначительно подешевело вторичное жилье Бизнес 12:49
В Таиланде открылись бары, национальные парки и начались занятия в школах Другие страны 12:44
Сценарии развития Азербайджана после пандемии - состоится презентация совместного Доклада Экономика 12:27
В Азербайджане зарегистрирована новая аудиторская компания Финансы 12:24
Истребитель F-16 ВВС США упал на авиабазе в Южной Каролине США 12:22
Турция увеличила импорт LPG из США Энергетика 12:17
ТОП-5 турецких компаний по импорту LPG Энергетика 12:14
Значительно снизились транзитные грузоперевозки из Грузии через территорию Турции Турция 12:11
В январе-мае сократились грузоперевозки через аэропорт Антальи Турция 12:09
В России за сутки выявили 6 556 случаев заражения коронавирусом Россия 12:09
Сокращается экспорт турецких автомобилей на китайский авторынок Турция 12:05
Казахстан обсуждает с Россией закупку "Фавипиравира" Казахстан 12:04
В январе-мае сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт Эсенбога в Анкаре Турция 12:04
Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение 10 субартезианских скважин в Исмаиллы Политика 12:02
USAID намерен содействовать созданию энергетического рынка в странах Центральной Азии Энергетика 11:57
Сократились грузоперевозки через аэропорт турецкой провинции Адана Турция 11:54
Уникальный экспонат из коллекции азербайджанского музея (ФОТО) Культура 11:52
KATV1 в связи со своим 15-летием объявил конкурс среди журналистов на тему цифровых технологий Общество 11:48
ВОЗ об использовании медицинских и тканевых масок Общество 11:46
USAID оказывает содействие развитию информационных технологий Туркменистана Бизнес 11:41
Мун Чжэ Ин ожидает, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся до выборов в США Другие страны 11:33
Денежная масса в Азербайджане увеличилась Финансы 11:33
ТРАО продолжит разведку нефти и газа в Стамбуле Турция 11:24
Минобразования Азербайджана приостановило прием граждан до 1 августа Общество 11:17
Оборот сферы общепита в Баку сократился Бизнес 11:16
Renault опередил Fiat на турецком авторынке в мае 2020 года Турция 11:15
В Армении за сутки зарегистрировано 523 новых случая заражения коронавирусом Армения 11:15
Всемирный день Бакинцев - 1 июля (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 11:14
Фонд народонаселения ООН готов оказывать поддержку здравоохранению Туркменистана Туркменистан 11:11
На тепловой электростанции в Индии произошел взрыв Другие страны 11:10
В Азербайджане началась отправка призывников на срочную действительную военную службу Общество 11:08
Названы новые даты проведения Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева Культура 10:54
Рашад Махмудов: На рентгеновских снимках Бахрама Багирзаде видны положительные изменения Общество 10:53
Google откладывает открытие офисов на два месяца из-за коронавируса США 10:53
В Азербайджане подорожали сигареты Общество 10:41
Цены на азербайджанскую нефть повысились Энергетика 10:34
Узбекистан собирается выпустить сумовые евробонды Узбекистан 10:30
Заседание рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО пройдет в июле Узбекистан 10:28
Президент Узбекистана подписал постановление о ликвидации «Узагротехсаноатхолдинга» Узбекистан 10:26
ЕС подчеркнул необходимость нормализации экономических отношений с Ираном Экономика 10:24
Азербайджан обогнал всех соседей по индексу Целей устойчивого развития Финансы 10:18
Все новости