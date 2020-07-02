Испанские компании изучают проекты Азербайджана в области возобновляемых источников энергии

БАКУ/Trend/ - Испанские компании приглашены для рассмотрения проектов Азербайджана в области возобновляемых источников энергии и участия в торгах по этим проектам, сказал Trend временный поверенный в делах посольства Королевства Испания в Азербайджане Игнасио Санчес Табоада.

"У министерства энергетики есть хорошие проекты для дальнейшего развития возобновляемой энергетики в Азербайджане. Испанские компании были приглашены для рассмотрения проектов и предложения цен за них. Пандемия временно остановила этот процесс, но мы знаем, что некоторые испанские компании изучают эти проекты с большим интересом", - сказал он.

Он также подчеркнул важность проекта "Южного газового коридора" (ЮГК), который будет поставлять азербайджанский газ в Европу: "ЮГК является стратегической инфраструктурой не только для Азербайджана, но и для ЕС, и мы заявили об этом. Испания не будет прямым бенефициаром или потребителем азербайджанского газа, но благодаря этой инфраструктуре граждане Испании получат выгоду от более интегрированного европейского энергетического рынка".

Он отметил, что испанские компании работают в различных областях экономики Азербайджана: от нефти и газа, машиностроения, транспортной инфраструктуры до сельского хозяйства.

"Некоторые испанские компании были приглашены для предоставления предложений в области возобновляемых источников энергии. Мы считаем, что на рынке достаточно места для испанских компаний в сфере туризма, моды, гастрономии, ресторанов и других", - сказал Табоада.

(Авторы:Ляман Зейналова, Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)