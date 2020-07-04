В Баку прокладываются альтернативные газовые линии (ФОТО) (версия 2)

(Первая версия в 11:38)

БАКУ /Trend/ - В Баку прокладываются газовые линии альтернативные существующим, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Используя этот метод, структура, при устранении технических проблем, постарается свести к минимуму перебои в подаче газа.

В данный момент ремонтируется участок (2500м) газовой линии «Ашагы Шаган» протяженностью в 5800 метров в Хазарском районе. Примерно 19 тысяч абонентов бакинских сел Бузовна, Шаган, Шувелан и Мардакян жалуются на частые проблемы с газоснабжением. Большая часть этого газопровода под землей подверглась разрушительной коррозии.

В ПО добавили, что эта линия будет использоваться как альтернативная, если в подаче газа в Сабунчинском районе возникнут перебои. Так, в случа необходимости потребности примерно 15 тысяч абонентов поселков Бильгя, Пиршаги и Кюрдаханы можно будет удовлетворить за счет газовой линии «Ашагы Шаган».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)