Нефть торгуется разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса

Цены на нефть в понедельник утром демонстрируют разнонаправленную динамику на неопределенных перспективах восстановления спроса. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,54% — до 43,03 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,49% — до 40,45 доллара за баррель.

Давление на стоимость американской нефти WTI оказывает продолжающийся активный рост числа новых случаев коронавируса в США. Это может снова поставить под удар спрос на топливо в Соединенных Штатах.

Агентство Рейтер отмечает, что только за первые четыре дня июля 15 американских штатов сообщили о рекордном росте числа новых случаев заражения COVID-19.

"Мы увидим некоторое снижение спроса, если число случаев будет продолжать увеличиваться, поскольку люди предпочтут оставаться дома. Темпы восстановления спроса в США будут не такими крутыми, как ожидалось", — сказал агентству экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли (Howie Lee).

При этом некоторую поддержку рынку оказывают перспективы сокращения экспорта из Ливии, поскольку силы, противостоящие правительству, продолжают блокировать поставки. Это вместе с сокращением добычи ОПЕК+ снижает предложение на рынке.