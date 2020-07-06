В Азербайджане обсудили первичный проект долгосрочной стратегии развития энергосектора

БАКУ/Trend/ - Рассмотрен первоначальный проект «Долгосрочной стратегии развития энергетического сектора Азербайджана», проанализированы структура и отдельные разделы, сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

Согласно информации, вопросы подготовки «Долгосрочной стратегии развития энергетического сектора Азербайджана» обсуждались с участием министра энергетики Парвиза Шахбазова.

"Были отмечены необходимые моменты, которые должны быть отражены в проекте. Сравнения были сделаны с существующими стратегиями других стран в этой области. Было отмечено, что Стратегия предусматривает долгосрочное развитие в энергетическом секторе на основе принципа безопасности поставок, экономической эффективности и устойчивого развития. Долгосрочная стратегия развития энергетического сектора должна также учитывать влияние пандемии COVID 19 на мировой энергетический сектор, а также ее соответствие стратегическим документам, связанным с экономическим развитием страны", - говорится в сообщении.

Отметим, что подготовка этого документа была поручена Министерству энергетики Указом Президента Азербайджана от 29 мая 2019 года № 1209 «Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджанской Республики».

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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