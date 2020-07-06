В нефтегазовом секторе Туркменистана произошли кадровые изменения

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов освободил от должности некоторых руководителей нефтегазовой отрасли страны, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Бизнес Туркменистан».



Таким образом, глава государства назначил Батыра Аманова новым руководителем госконцерна «Туркменгаз». Ранее Батыр Аманов был генеральным директором Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), теперь временное исполнение обязанностей генерального директора ТКНПЗ возложено на главного инженера этого предприятия.



Также, ректором Международного университета нефти и газа назначен Шахым Абдрахманов, который до этого был председателем Государственной корпорации «Туркменгеология».



Сообщается, что председателем Госкорпорации «Туркменгеология» назначен Мердан Розыев.



Отмечается, что глава государства поручил усовершенствовать производственную деятельность концернов, исходя из ситуации, сложившейся в связи со снижением мировых цен на углеводороды.

Туркменский президент также отметил необходимость интенсификации развития нефтегазовых комплексов в туркменской части Каспийского моря и увеличения иностранных инвестиций.

Отметим, что в стране за полгода план по добыче нефти и газового конденсата перевыполнен на 7,6 процента, по переработке нефти – на 2,6 процента, производству бензина – на 5,1 процента, дизельного топлива – на 5,1 процента. Темп роста производства сжиженного газа перевыполнен на 12,2 процента, освоению инвестиций – на 13,3 процента.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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