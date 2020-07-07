Азербайджан разработает стратегию развития малых гидроэлектростанций (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках проекта, осуществляемого министерством энергетики Азербайджана и нефтяной компанией BP с привлечением компании SNC-Lavalin's Atkins, была осуществлена оценка пяти малых гидроэлектростанций, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Согласно сообщению, по результатам проведенных исследований по улучшению деятельности малых гидроэлектростанций в Азербайджане и эффективному использованию гидроэнергетического потенциала рек, состоялась презентация итогового отчета компании SNC-Lavalin's Atkins в онлайн формате.

"На мероприятии, проведенном с участием представителей министерств энергетики, экологии и природных ресурсов, ОАО "Азерэнержи", SNC-Lavalin's Atkins, BP и посольства Великобритании в Азербайджане, было отмечено, что в целях оценки эффективности существующих малых гидроэлектростанций возникла необходимость совершенствования их работы с учетом международного опыта, а также изучения целесообразности строительства новых гидроэлектростанций с учетом наблюдаемой засухи в последние годы", - говорится в сообщении министерства.

Согласно информации, с этой целью в рамках "Соглашения о намерениях", подписанного 19 октября 2018 года между министерством энергетики и компанией BP, в министерстве была создана рабочая группа, состоящая из специалистов соответствующих учреждений, и к реализации проекта была привлечена компания SNC-Lavalin's Atkins. В рамках проекта были осуществлены визиты на шесть выбранных областей для новых станций и оценка деятельности пяти малых гидроэлектростанций.

"В презентации представители SNC-Lavalin's Atkins Родриго Фрейра де Маседо и Мэтта Скидмора довели до сведения результаты оценка эффективности существующих в нашей стране малых гидроэлектростанций, а также станций, строительство которых планируется на выбранных территориях, технико-экономические показатели, потенциал горных рек и рекомендации", - отмечается в сообщении.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов высоко оценил значение этого проекта, осуществляемого в течение двух лет, а также поддержку проекта компанией BP и других структур: "На основе этого отчета мы разработаем нашу стратегию развития малых гидроэлектростанций с учетом потребностей в производстве электроэнергии, водного потенциала и нехватки запасов воды в нашей стране. Развитие этой сферы с привлечением частного сектора является одной из основных наших целей".

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции заявил, что Азербайджан обладает богатыми углеводородными ресурсами.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

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