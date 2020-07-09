С АЧГ и «Шахдениз» до сегодняшнего дня добыто более 540 млн тонн нефти и конденсата - Минэнерго

БАКУ /Trend/ - За период с момента ввода в эксплуатацию и до первого июля с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шах-Дениз" были добыты 541,2 миллиона тонн нефти вместе с конденсатом, сообщает в четверг Trendсо ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

В первом полугодии 2020 года в Азербайджане было добыто 17,8 миллиона тонн нефти (вместе с конденсатом), что на один миллиона тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года

При этом свыше 68 процентов добытых нефти и конденсата пришлись на долю "Азери-Чираг-Гюнешли" в объеме 12,2 миллиона тонн, 10,7 процента - на долю ”Шах-Дениз" в объеме 1,9 миллиона тонн. На долю SOCAR пришлось свыше 20,7 процентов всей добычи в объеме 3,7 миллиона тонн.

За полгода текущего года большая часть нефти вместе с конденсатом (82,6 процента) в объеме 14,7 миллиона тонн пришлась на экспорт, что на 900 тысяч тонн меньше (на 5,9 процента), чем в январе-июне 2019 года. При этом 95,9 процента экспортированной нефти в объеме 14,1 миллиона тонн пришлись на долю консорциума, а 4,1 процента (0,6 миллиона тонн) - на экспорт по линии SOCAR.

В целом за период с момента ввода в эксплуатацию и до первого июля с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шах-Дениз" были добыты 541,2 миллиона тонн нефти вместе с конденсатом. Доля "Азери-Чираг-Гюнешли" в добыче нефти ( с учетом конденсата) составила 512,6 миллиона тонн, доля ”Шах-Дениз" - 28,6 миллиона тонн.

В целом за период с момента ввода в эксплуатацию и до первого июля с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шах-Дениз" была экспортирована нефть (с учетом конденсата) в 541,1 миллиона тонн.

За январь-июнь 2020 года были переработаны три миллиона тонн нефти, что на 79 тысячи тонн меньше, чем в соответствующий период прошлого года.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, SOCAR – 25 процентов, MOL – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TPAO – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

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