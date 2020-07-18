Азербайджанская нефть дешевеет

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 17 июля составила 44,51 доллара за баррель, что на 0,55 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 43,89 доллара за баррель, что на 0,56 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 43,71 доллара за баррель, что на 0,63 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 17 июля составила 43,71 доллара, что на 0,71 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на 18 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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