Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 1,87% и достигала $44,09 за баррель. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 11:49, Brent находилась на уровне $44,06 за баррель, что на 1,8% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

WTI торгуется на уровне $41,6 за баррель, что на 1,66% выше уровня закрытия предыдущей сессии.