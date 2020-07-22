Турция одобрила сделку по покупке Naturelgaz компании SOCAR Turkey LNG

БАКУ/Trend/ - Совет по конкуренции Турции одобрил сделку по приобретению турецкой компанией Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.S. компании SOCAR Turkey LNG Satis, занимающейся торговлей сжиженным природным газом (СПГ), сообщает Trend со ссылкой на сайт совета.

Напомним, что на 95,5 % дочерняя компания Global Investment Holdings - Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.S, ведущий поставщик и дистрибьютор сжатого природного газа в Турции и Европе, в феврале подписала соглашение о покупке 100 процентов акций SOCAR Turkey LNG

Отметим, что SOCAR Turkey LNG работает в качестве дочерней компании SOCAR Turkey с 2013 года. Компания имеет лицензию на продажу сжиженного природного газа от Агентства по регулированию энергетического рынка (EMRA). SOCAR Turkey LNG предлагает сжиженный природный газ для промышленного использования, а также СПГ в качестве альтернативного топлива для автопарков учреждений, работающих в таких секторах, как промышленность, туризм, строительство, транспорт. В настоящее время компания располагает 10 станциями.

(Автор: Наргиз Исмаилова.)

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