Цены на нефть коррекционно растут после снижения на статистике из США

Мировые цены на нефть в четверг утром несколько растут в рамках коррекции после снижения, вызванного данными о неожиданном росте запасов в США за прошлую неделю. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,27% — до 44,41 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,31% — до 42,03 доллара за баррель.

Как сообщило в среду минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 17 июля выросли на 4,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижение на 2,1 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, согласно официальным данным, выросла на 100 тысяч баррелей в сутки до 11,1 миллиона баррелей в сутки. В результате снижение нефтяных котировок после выхода статистики превышало 1%.

Рынки продолжают оценивать перспективы по спросу на сырье в свете статистики по заражениям коронавирусом. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире уже превысило 15 миллионов человек, согласно данным университета Джонса Хопкинса. Риски второй волны заражений негативно влияют на прогнозы восстановления мировой экономики, что сказывается и на ожиданиях по нефтяному спросу.