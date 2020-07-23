Туркменистан и ОАЭ намерены укреплять сотрудничество в энергетической сфере

Энергетика 23 июля 2020 10:47 (UTC+04:00)
Туркменистан и ОАЭ намерены укреплять сотрудничество в энергетической сфере
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