Прогресс в реализации «Шах Дениз-2» превысил 94%

БАКУ/Trend/ - На второй стадии разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз", одного из крупнейших в мире, достигнут прогресс в 94,5 процента.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Что касается остальных проектов в рамках "Южного газового коридора", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, Ахмедов отметил, что проект Трансадриатического трубопровода (TAP) завершен на 96 процентов.

"Прогресс по таким сегментам проекта как расширение Южно-Кавказского газопровода и строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) составил около 100 процентов", - сказал он.

Отметим, что проект ЮГК, инициированный Азербайджаном и предусматривающий транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны, является одним из приоритетных для ЕС.

Этот крупнейший проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсов, то есть будет способствовать укреплению энергобезопасности Европы.

Стоимость проекта ЮГК оценивается в размере 40 миллиардов долларов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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