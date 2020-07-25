В иранской нефтедобывающей компании "Южный Загрос" произведен ремонт оборудования

БАКУ /Trend/ - Два насоса отремонтированы и введены в эксплуатацию иранской нефтегазодобывающей компанией "Южный Загрос" в связи с необходимостью закачки гликоля в скважины.

Об этом сказал исполнительный директор нефтегазодобывающей компании "Южный Загрос" Хамид Изади, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал компании.

По его словам, ремонт двух насосов позволил сэкономить 15 миллиардов риалов (около 357 000 долларов).

Изади заявил, что в период санкций США против Ирана нефтегазодобывающая компания "Южный Загрос" сосредоточена на ремонте и обновлении оборудования внутри страны.

Изади добавил, что эти два насоса были введены в эксплуатацию в операционных пунктах Агар и Далан.

Отметим, что иранская нефтегазодобывающая компании "Южный Загрос" является "дочкой" Иранской компании центральных нефтяных зон. Компания действует в провинциях Фарс, Бушер и Хормозган. В настоящее время компания оперирует девятью газовыми и двумя нефтяными месторождениями. Компания добывает около 60 миллиардов кубометров газа и 20 миллионов баррелей нефти и газового конденсата в год.

Напомним, что США ввели новые санкции против Ирана в ноябре 2018 года. В санкционный список попали сфера экспорта нефти Ирана, свыше 700 банков, компаний и физических лиц.

(Автор: Эльнур Багышов)