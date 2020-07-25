Азербайджанская нефть дешевеет

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 24 июля составила 44,17 доллара за баррель, что на 0,97 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 43,54 доллара за баррель, что на 0,99 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 42,23 доллара за баррель, что на 1,21 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 24 июля составила 42,9 доллара, что на 1,24 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на 25 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Фидан Бабаева)

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