ЧБТР готов поделиться с Азербайджаном опытом в сфере альтернативной энергетики
БАКУ/Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) готов поделиться с Азербайджаном опытом в сфере альтернативной энергетики, сказали Trend в Банке.
«Альтернативные источники энергии, такие как гидроэнергия, ветровая и солнечная энергия, повышают потенциал страны в энергетическом секторе, а также помогают решать ряд экологических проблем. Банк будет с нетерпением ждать новых возможностей использования возобновляемых источников энергии. ЧБТР накопил значительный опыт в проектах по возобновляемой энергии в других странах-членах, таких как Болгария и Украина, и готов использовать его в интересах Азербайджана», - сказали в ЧБТР.
Как отметили в Банке, наличие надлежащей конкурентной среды и нормативно-правовой базы является важным фактором при определении «приемлемости» таких проектов наряду с их влиянием на развитие.
В ЧБТР подчеркнули, что энергетический сектор остается основным направлением поддержки Банка экономическому развитию Азербайджана.
«В настоящее время портфель подписанных операций в стране составляет 132,7 миллиона евро, из которых 118 миллионов евро приходится на сектор энергетики. Долгосрочный кредит ЧБТР, предоставленный Lukoil Overseas Shah Deniz Ltd., предусматривает финансирование второй стадии разработки месторождения «Шах Дениз» (разведка и добыча газа на шельфе в Азербайджане). Проект включает в себя строительство двух дополнительных соединенных мостом морских платформ, расширение Сангачальского терминала и расширение Южно-Кавказского трубопровода, газопроводную систему экспорта газа из Азербайджана через Грузию до турецкой границы», - сказали в Банке.
Как отметили в ЧБТР, в 2019 году Банк предоставил SOCAR Trading S.A. возобновляемую кредитную линию в размере 50 миллионов долларов США, в основном для закупки российской нефти Ural для доставки на новый НПЗ SOCAR в Турции.
«Эта операция оказывает сильное влияние на региональное сотрудничество и развитие, поскольку в ней участвуют частные и государственные предприятия-экспортеры из трех стран-членов ЧБТР», - сказали в Банке.
В том же 2019 году ЧБТР предоставил SOCAR Trading AQS (крупное предприятие по бурению и обслуживанию скважин) 20 миллионов евро для финансирования торговых операций, сказали в Банке.
«Компания использует средства для финансирования импорта промышленного оборудования и материалов из стран-членов ЧБТР, в основном из России, Румынии, Турции и Украины, что способствует развитию регионального сотрудничества в энергетическом секторе», - сказали в ЧБТР.
Далее, в ЧБТР отметили, что целью Банка является оказание поддержки реализации приоритетов правительства в сфере экономики при одновременном реагировании на рыночный спрос: «Учитывая необходимость содействовать диверсификации экономики и развитию ненефтяной/неэнергетической части экономики, Банк будет уделять особое внимание операциям, способствующим диверсификации, включая продвижение малых и средних проектов в ненефтяном секторе, которые помогают создать новые рабочие места и влияют на развитие».
В то же время, в ЧБТР подчеркнули, что Банк рассмотрит проекты, предусматривающие модернизацию и расширение традиционной энергетической инфраструктуры с целью облегчения производства, передачи и распределения электроэнергии внутри и за пределами Азербайджана.
«Увеличение экспорта нефти и газа требует значительных финансовых ресурсов для новых инвестиций и поддержания существующих транспортных связей, включая нефте- и газопроводы. Банк рассмотрит проекты, которые предназначены для увеличения поставок энергоресурсов через транспортные сети. Банк также изучает возможности финансирования операций «даунстрим», в частности, для транспортировки нефти и природного газа, расширения розничных сетей, строительства хранилищ и промышленных парков, а также строительства новых и / или модернизации существующих нефтехимических объектов (включая нефтеперерабатывающие заводы), улучшения качества продукции и экологической приемлемости. Что касается инструментов финансирования, приоритеты Банка в области энергетики и инфраструктуры будут в первую очередь сосредоточены на среднесрочном и долгосрочном долговом финансировании как для местных, так и для международных компаний, действующих в Азербайджане», - сказали в ЧБТР.
(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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