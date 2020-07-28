ЧБТР готов поделиться с Азербайджаном опытом в сфере альтернативной энергетики

Энергетика 28 июля 2020 08:07 (UTC+04:00)
ЧБТР готов поделиться с Азербайджаном опытом в сфере альтернативной энергетики

БАКУ/Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) готов поделиться с Азербайджаном опытом в сфере альтернативной энергетики, сказали Trend в Банке.

«Альтернативные источники энергии, такие как гидроэнергия, ветровая и солнечная энергия, повышают потенциал страны в энергетическом секторе, а также помогают решать ряд экологических проблем. Банк будет с нетерпением ждать новых возможностей использования возобновляемых источников энергии. ЧБТР накопил значительный опыт в проектах по возобновляемой энергии в других странах-членах, таких как Болгария и Украина, и готов использовать его в интересах Азербайджана», - сказали в ЧБТР.

Как отметили в Банке, наличие надлежащей конкурентной среды и нормативно-правовой базы является важным фактором при определении «приемлемости» таких проектов наряду с их влиянием на развитие.

В ЧБТР подчеркнули, что энергетический сектор остается основным направлением поддержки Банка экономическому развитию Азербайджана.

«В настоящее время портфель подписанных операций в стране составляет 132,7 миллиона ​​евро, из которых 118 миллионов евро приходится на сектор энергетики. Долгосрочный кредит ЧБТР, предоставленный Lukoil Overseas Shah Deniz Ltd., предусматривает финансирование второй стадии разработки месторождения «Шах Дениз» (разведка и добыча газа на шельфе в Азербайджане). Проект включает в себя строительство двух дополнительных соединенных мостом морских платформ, расширение Сангачальского терминала и расширение Южно-Кавказского трубопровода, газопроводную систему экспорта газа из Азербайджана через Грузию до турецкой границы», - сказали в Банке.

Как отметили в ЧБТР, в 2019 году Банк предоставил SOCAR Trading S.A. возобновляемую кредитную линию в размере 50 миллионов долларов США, в основном для закупки российской нефти Ural для доставки на новый НПЗ SOCAR в Турции.

«Эта операция оказывает сильное влияние на региональное сотрудничество и развитие, поскольку в ней участвуют частные и государственные предприятия-экспортеры из трех стран-членов ЧБТР», - сказали в Банке.

В том же 2019 году ЧБТР предоставил SOCAR Trading AQS (крупное предприятие по бурению и обслуживанию скважин) 20 миллионов евро для финансирования торговых операций, сказали в Банке.

«Компания использует средства для финансирования импорта промышленного оборудования и материалов из стран-членов ЧБТР, в основном из России, Румынии, Турции и Украины, что способствует развитию регионального сотрудничества в энергетическом секторе», - сказали в ЧБТР.

Далее, в ЧБТР отметили, что целью Банка является оказание поддержки реализации приоритетов правительства в сфере экономики при одновременном реагировании на рыночный спрос: «Учитывая необходимость содействовать диверсификации экономики и развитию ненефтяной/неэнергетической части экономики, Банк будет уделять особое внимание операциям, способствующим диверсификации, включая продвижение малых и средних проектов в ненефтяном секторе, которые помогают создать новые рабочие места и влияют на развитие».

В то же время, в ЧБТР подчеркнули, что Банк рассмотрит проекты, предусматривающие модернизацию и расширение традиционной энергетической инфраструктуры с целью облегчения производства, передачи и распределения электроэнергии внутри и за пределами Азербайджана.

«Увеличение экспорта нефти и газа требует значительных финансовых ресурсов для новых инвестиций и поддержания существующих транспортных связей, включая нефте- и газопроводы. Банк рассмотрит проекты, которые предназначены для увеличения поставок энергоресурсов через транспортные сети. Банк также изучает возможности финансирования операций «даунстрим», в частности, для транспортировки нефти и природного газа, расширения розничных сетей, строительства хранилищ и промышленных парков, а также строительства новых и / или модернизации существующих нефтехимических объектов (включая нефтеперерабатывающие заводы), улучшения качества продукции и экологической приемлемости. Что касается инструментов финансирования, приоритеты Банка в области энергетики и инфраструктуры будут в первую очередь сосредоточены на среднесрочном и долгосрочном долговом финансировании как для местных, так и для международных компаний, действующих в Азербайджане», - сказали в ЧБТР.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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