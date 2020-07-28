Энергооператор Азербайджана обратился к гражданам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азеришыг» (энергооператор Азербайджана) обратилось к гражданам с напоминанием о том, что при строительстве дома или другого объекта нужно строго придерживаться правил в этой сфере, чтобы не создавать угрозу для себя и жизни других людей.

"Некоторые безответственные люди, не думая о своей жизни и жизни других людей, предпринимают необдуманные действия. Так, в охранной зоне линии электропередачи (ЛЭП) мощностью 10 киловольт, проходящей по ул. Кёроглу у дороги Хокмали-Гобу в Абшеронском районе, строится двухэтажный объект, крыша которого соприкасается с ЛЭП", - говорится в сообщении ОАО, передает во вторник Trend.

Как отмечается, владелец объекта неоднократно предупреждался о возможном пожаре, несчастных случаях, к которым могут привести его действия «Подобные действия ставят под угрозу бесперебойное электроснабжение тысяч потребителей. Несмотря на то, что владелец объекта осознает, какую опасность создает для себя и других людей, которые будут находиться в этом объекте, он продолжает строительство. Об этом были официально проинформированы ИВ Абшеронского района и правоохранительные органы. Такие действия предпринимателя недопустимы и могут привести в будущем к большой трагедии».

(Текст: Кямаля Сеидова)