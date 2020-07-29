Дополнительный газ для "Южного газового коридора" будет доступен с 2023 года

Энергетика 29 июля 2020 15:28 (UTC+04:00)
Дополнительный газ для "Южного газового коридора" будет доступен с 2023 года
В Лебапском регионе Туркменистана завершается строительство предприятия по производству керамических кирпичей
В Лебапском регионе Туркменистана завершается строительство предприятия по производству керамических кирпичей
Азербайджанская строительная компания приступила к реализации очередного этапа дорожного проекта в Кыргызстане
Азербайджанская строительная компания приступила к реализации очередного этапа дорожного проекта в Кыргызстане
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