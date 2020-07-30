Власти США разрешили экспорт СПГ до 2050 года

Американская администрация продлила разрешение на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) до 2050 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Техасе. Его выступление транслировали американские новостные телекомпании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Моя администрация объявляет сегодня [в среду] о продлении разрешения на экспорт американского СПГ по 2050 год", - отметил он.

В Минэнерго пояснили, что речь идет о продаже американского СПГ странам, с которыми не заключены двусторонние соглашения о свободной торговле. До этого власти США, указали в ведомстве, продлевали данное разрешение только на 20 лет.

В письменном заявлении министр энергетики США Дэн Бруйетт отметил, что данный шаг "принесет выгоду как Соединенным Штатам, так и их союзникам по всему миру". "Только в этом году экспорт СПГ США сократит наш торговый дефицит более чем на $10 млрд. Кроме того, экспорт американского СПГ обеспечивает в США десятки тысяч рабочих мест и привел к инвестициям в инфраструктуру на миллиарды долларов", - отметил министр. По данным Минэнерго, США экспортируют свой СПГ в 38 стран на пяти континентах.

Кроме этого, американский президент в среду подписал несколько разрешений, связанных с инфраструктурными проектами в Техасе. Два из них, по словам главы государства, облегчат экспорт техасской нефти в Мексику.

"Через несколько минут я подпишу четыре важных разрешения, одобряющие жизненно важную трубопроводную и железнодорожную инфраструктуру на границах нашей страны. <...> Они будут включать два разрешения, позволяющие экспорт техасской сырой нефти в Мексику" , - сказал американский лидер незадолго до подписания документов.