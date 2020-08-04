Стоимость нефти WTI на торгах в США выросла после взрыва в Бейруте

Стоимость сентябрьских поставок техасской светлой нефти (WTI) во вторник на торгах в США выросла после мощного взрыва в Бейруте. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К 15:05 по местному времени (23:05 GMT+4) стоимость барреля WTI выросла на $0,64 (1,56%), до $41,65. В течение сессии одна превышала $42.

Президент финансовой компании NationsShares Скотт Нейшнс отметил в эфире телеканала CNBC, что взрыв стал одной из главных причин роста стоимости WTI. "Мы опасаемся геополитической нестабильности", - отметил он. Эксперт допустил, что произошедшее может привести к перебоям с поставками нефти.

На фондовом рынке США основные котировки в течение дня менялись разнонаправленно. Значительных изменений к концу сессии зафиксировано не было.