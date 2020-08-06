Современные энергоэффективные электростанции - новый этап в развитии энергетики Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Ввод в эксплуатацию электростанций на базе возобновляемых источников энергии,соответствующих современным требованиям, свидетельствует о начале нового этапа развития энергетического сектора.

Об этом сказал Trend директор департамента энергетической эффективности и экологии министерства энергетики Азербайджана Алескер Гасанов.

По его словам, в снабжении населения и экономики Азербайджана электроэнергией в течение длительного времени важное место занимают возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

"Несмотря на то, что большую долю среди ВИЭ занимают водные ресурсы, крупные электростанции, работающие с другими источниками энергии, также производят электроэнергию", - отметил он.

По словам Гасанова, реализуемые в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии проекты позволили Азербайджану эффективно использовать возобновляемый энергетический потенциал страны и увеличить объемы производства энергии.

"Эти станции, в том числе Бакинский завод по сжиганию твердых бытовых отходов мощностью 37 мегаватт (действующий с 19 декабря 2012 года), Солнечная электростанция мощностью 20 мегаватт в Нахчыване (с первого декабря 2015 года), Ветряной электрический парк мощностью 50 Мегаватт (сданный в эксплуатацию ОАО "Азеришыг" в 2018 году) предназначены для полного обеспечения населения электроэнергией и энергетической безопасности страны", - добавил он.

Как отметил Гасанов, в то же время в результате деятельности этих станций уменьшается использование природного газа и других ресурсов в выработке электроэнергии. Кроме того, в Азербайджане действует большое количество солнечных и ветряных станций малой мощности.

Напомним, что в настоящее время в Азербайджане предпринимаются последовательные шаги для развития альтернативной энергетики. С этой целью ведутся переговоры с иностранными компаниями и инвесторами, включая компании из Китая, ОАЭ, США и ЕС.

Отметим, что альтернативный источник энергии является возобновляемым ресурсом, он заменяет собой традиционные источники энергии, функционирующие на нефти, природном газе и угле, которые при сгорании выделяют в атмосферу углекислый газ, способствующий росту парникового эффекта и глобальному потеплению. Причина поиска альтернативных источников энергии - потребность получать её из энергии возобновляемых или практически неисчерпаемых природных ресурсов и явлений. Другие их достоинства - экологичность и экономичность.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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