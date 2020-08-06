"Укртранснафта" начала разгрузку танкера с Azeri Light для отправки в Беларусь

БАКУ /Trend/ - АО "Укртранснафта" начало разгрузку танкера с 85 тысячами тонн нефти сорта Azeri Light на морском нефтяном терминале МНТ "Пивденный" (Одесская область) для ее последующей транспортировки в направлении Беларуси, сообщает Trend в четверг со ссылкой на компанию.

Как отмечается, это уже шестой танкер с нефтью, транспортировка которой будет осуществлена по нефтепроводу Одесса-Броды и по одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Мозырского НПЗ (Беларусь) в рамках заключенного до конца 2020 года договора с "дочкой" "Белорусской нефтяной компании" (БКК).

Отметим, что ранее сообщалось о поставках SOCAR Trading ("дочка" госнефтекомпании SOCAR) за март-апрель белорусскому концерну "Белнефтехим" четырех партий нефти общим объемом около 335 тысяч тонн через порт Одесса и нефтепровод Одесса-Броды. Из них три партии общим объемом около 250 тысяч тонн были отправлены в марте, одна партия - в апреле в объеме 85 тысяч тонн.

По данным "Белнефтехим", SOCAR может поставить в Беларусь в 2020 году до одного миллиона тонн нефти.

Напомним, что поставки нефти из Азербайджана в Беларусь через Одесса-Броды осуществлялись и в 2011 году. Контракт предусматривал поставки в объеме четырех миллионов тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тысяч тонн.

Поставки нефти в Беларусь в южном направлении, через Украину, были возобновлены по причине отсутствия импорта от крупных российских компаний из-за разногласий в цене. В период отсутствия поставок нефти из России Беларусь начала ее альтернативный импорт - через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды и Броды-Мозырь. Поставки альтернативной нефти начались также из Норвегии и Азербайджана. В мае "Белнефтехим" приступил к импорту нефти из Саудовской Аравии и США.

(Автор: Ляман Зейналова)

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