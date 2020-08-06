В Иране снизилось потребление электроэнергии

БАКУ/Trend/ - Потребление электроэнергии в Иране 19 июня снизилось до уровня 51 181 мегаватта, передает в субботу Trend со ссылкой на информационный портал министерства энергетики Ирана.

Согласно информации, данная цифра ниже показателя 18 июня на 3 714 мегаватт, а по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - ниже на 700 мегаватт, то есть 19 июня прошлого года в Иране объем потребления электроэнергии составил 51 881 мегаватт.

Отметим, что в целом потенциал производства электроэнергии Ирана превышает 82 тысячи мегаватт.

Также Иран сотрудничает с соседними странами в сфере электроэнергетики. Помимо этого, страна ежедневно экспортирует в Ирак свыше тысячи мегаватт электроэнергии.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)