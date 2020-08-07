Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, шестого августа составила 46,46 доллара за баррель, что на 0,7 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 45,87 доллара за баррель, что на 0,7 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 44,35 доллара за баррель, что на 0,74 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, шестого августа составила 45,26 доллара, что на 0,66 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на седьмое августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Фидан Бабаева)