Венгрия считает Туркменистан перспективным партнером в импорте газа

БАКУ /Trend/ - Венгрия особенно заинтересована в импорте природного газа по Южному газовому коридору и в этой сфере считает Туркменистан перспективным партнером, сообщили Trend в Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии.

В МИД Венгрии отметили, что ранее данные страны уже говорили о сотрудничестве в энергетической сфере.

"Вопрос энергетики был также подчеркнут в ходе переговоров министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто, которые состоялись 20 мая 2019 года в Ашхабаде", - добавили в министерстве.

Кроме того, в министерстве рассказали и о других сферах, где страны активно сотрудничают.

В МИД Венгрии отметили, что проект двустороннего межведомственного соглашения по водным ресурсам в настоящее время находится на стадии проверки.

В министерстве отмечают, что этот проект послужит основой для обмена опытом в данной области.

"Венгрия также уделяет особое внимание сотрудничеству в области сельского хозяйства", - отметили в министерстве, говоря об еще одной сфере сотрудничества стран.

Комментируя экспортные возможности Венгрии в сельскохозяйственном секторе, в министерстве добавили, что венгерские сельскохозяйственные товары и их качество представляются многообещающими для будущих экспортных возможностей.

Как сообщалось ранее, Туркменское экономическое общество "Сахабатлы" начало сотрудничество с Венгрией и Нидерландами и планирует закупить 400 голштинских коров из Венгрии и 65 коров той же породы из Нидерландов.

Помимо этого отметим, что Южный газовый коридор является одним из приоритетных проектов ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор:)

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