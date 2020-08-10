Глава Equinor Эльдар Саетре покидает компанию

Эльдар Сетре, в течение шести лет возглавлявший норвежскую нефтегазовую Equinor, покидает компанию. Со 2 ноября 2020 года СЕО Equinor станет Андерс Опедаль, занимавший должность вице-президента. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

Кандидатуру Опедаля одобрил совет директоров. "Equinor входит в период значительных перемен, когда мир требует сильных действий в борьбе с климатическими изменениями", - отмечается в сообщении. Опедаль начал работать в компании с 1997 года с позиции инженера, сейчас он занимает пост вице-президента по технологиям, проектам и бурению.

Сетре исполняется 65 лет в следующем году, в связи с этим он известил совет директоров о планах завершить карьеру. Сетре будет советником нового главы компании до марта 2021 года, затем уйдет на пенсию. Всего он проработал в Equinor 40 лет, шесть из которых возглавлял компанию.