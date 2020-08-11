Переход к «зеленой экономике» напрямую влияет на потребление угля в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Мировые тренды по переходу к "зеленой экономике" напрямую влияют на потребление угольной продукции, в том числе в Казахстане, сообщили в четверг Trend в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Напомним, что, согласно стратегии развития Казахстана, к 2050 году преобразования в рамках "зеленой экономики" страны позволят дополнительно увеличить ВВП на 3 процента, создать более 500 тысяч новых рабочих мест, сформировать новые отрасли промышленности и сферы услуг и обеспечить высокие стандарты качества жизни для населения.

По оценкам Евразийского банка развития, угольная промышленность является одной из важнейших ресурсных отраслей экономики Казахстана.

В Казахстане известно свыше 300 месторождений ископаемого угля с геологическими запасами 170,2 миллиарда тонн.

"Мировые тренды по переходу к "зеленой экономике", появление инновационных технологических решений, основанных на использовании менее углеродоемких источников энергии, переход к использованию ВИЭ для выработки электрической и тепловой энергии напрямую влияют на потребление угольной продукции", - сказали в министерстве.

При этом было отмечено, что хотя тенденция к постепенному отказу от использования угля существует, это сырье может по-прежнему играть крайне важную роль в энергобалансе Казахстана.

В связи с этим в краткосрочной и среднесрочной перспективе уголь будет оставаться самым дешевым энергоносителем, сказали в министерстве.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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