Мониторинг ОПЕК+ в августе не будет обсуждать досрочный пересмотр условий сделки

Рынок нефти постепенно балансируется, необходимости в досрочном смягчении ограничений в рамках ОПЕК+ пока нет. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На мой взгляд, резких движений, предложений дополнительных никто не предлагает. Мы идем в графике, по плану, в соответствии с утвержденным соглашением. И это правильно. Мне кажется, что наше долгосрочное планирование позволяет говорить о том, что были приняты правильные решения и сегодня рынок более-менее стабилен. И мы наблюдаем постепенную балансировку рынка", - сказал Новак, отвечая на вопрос о том, планируется ли на заседании мониторингового комитета на следующей неделе обсудить досрочное смягчение квот на фоне роста цены нефти.

Министр также добавил, что само заседание мониторингового комитета, вероятно, пройдет 19 августа, то есть на один день позже ранее запланированной даты. "На мой взгляд, все должно пройти штатно, мы должны проверить, еще раз оценить выполнение соглашения за июль, подтвердить, что в августе у нас более уже смягченные квоты вступили в силу и компании все и страны исполняют их", - заключил он.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в обновленном виде действует с мая. До конца июля страны альянса сокращали производство нефти на 9,7 млн б/с, квота каждой страны была сокращена на 23% от базового уровня. С августа ограничения смягчились и до конца года под сокращение попадает только 7,7 млн б/с. Россия, сократившая добычу нефти в мае - июне на 2,5 млн б/с, с августа может нарастить ее на 0,5 млн б/с. Однако Новак говорил, что реальный рост составит 0,4 млн б/с.

Цена нефти Brent в августе превысила уровень $45 за баррель несмотря на плановое восстановление добычи нефти в ОПЕК+. Как показала статистика, запасы нефти в мире снижаются.