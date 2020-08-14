SOCAR Ukraine обнародовала объёмы продаж природного газа на внутреннем рынке

БАКУ/Trend/ - В первом полугодии 2020 года торговый дом SOCAR Ukraine (украинская "дочка" азербайджанской Госкомпании SOCAR) реализовал на внутреннем рынке свыше 455 тысяч кубометров природного газа, сказали Trend в компании.

Как отметили в компании, объём продаж дизельного топлива на внутреннем рынке Украины составил почти 54 тысячи тонн.

"Общая численность автозаправочных комплексов SOCAR по состоянию на июль 2020 года – 57 станций и два нефтеналивных бункеровщика, то есть водные АЗС, предназначенные для заправки судов малого и среднего размера", - сказали в SOCAR Ukraine.

В компании отметили, что в связи с пандемией автомобилисты стали больше пользоваться электронными сервисами, основным способом расчета стали бесконтактные оплаты.

"По данным SOCAR активность пользователей в мобильном приложении выросла почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, оплаты через сервис SOCAR PAY, который позволяет рассчитываться за топливо не выходя из автомобиля, увеличились в три раза", - сказали в компании.

Отметим, что представительство SOCAR было открыто в Украине в 2008 году. В 2009 году компания приобрела около 20 АЗС сети "Тала-Нафта" в Одесской и Николаевской областях, а также крупную нефтебазу "Свитанок" в Одесской области. В 2010-2011 годах компания взяла под контроль заправочные сети ONIO (четыре АЗС в Киеве и области) и GFC (Львовская область). В августе 2012 года SOCAR получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение 26 АЗС и одной нефтебазы группы "Калина".

(Автор: Ляман Зейналова.)

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