Нефть дорожает на ожиданиях по спросу и перед встречами ОПЕК+

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, поддерживают котировки ожидания по спросу на этот вид сырья после новостей об импорте в Китай из США, трейдеры также ожидают встречи комитетов ОПЕК+ на этой неделе. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,89%, до 45,2 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,05%, до 42,54 доллара за баррель.

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что государственные нефтяные компании Китая забронировали танкеры для перевозки примерно 20 миллионов баррелей американской нефти в августе и сентябре. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, а Штаты — крупнейшим производителем нефти.

Рынки также ожидают встречи ОПЕК+, которые запланированы на эту неделю. Встречи техкомитета и министерского комитета ОПЕК+ были еще в июле запланированы на 17 и 18 августа соответственно. На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждают перенос заседания министерского мониторингового комитета с 18 августа на 19 августа.