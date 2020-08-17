Страны ОПЕК+ в июле сократили добычу нефти на 9,2 млн б/с

Уровень исполнения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в июле составил 95% против 107% в июне. Таким образом, страны альянса в июле убрали с рынка 9,2 млн б/с, недовыполнив соглашение на 0,5 млн б/с. Такие итоги подвел технический комитет ОПЕК+ в понедельник. Как передает Trend, об этом сообщил ТАСС источник в организации.

Отдельно страны ОПЕК (всего сокращают 10 членов картеля, Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от обязательств) в июле выполнили соглашение на 95%. В июне страны организации выполнили сделку на 112% от плана благодаря дополнительному и добровольному сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте. В июле они вернулись к оговоренным в соглашении квотам.

Аутсайдером в соглашении по-прежнему остается Габон, который в июле сократил добычу нефти всего на 3% от плана, несмотря на договоренности компенсировать отставание, отметил источник. Далее следуют Конго (54% от плана), Экваториальная Гвинея (66% от плана). Ирак и Нигерия в июле сократили отставание от графика и выполнили соглашение на 85% от плана обе. Самый высокий показатель исполнения у Саудовской Аравии (103% от плана) и Кувейта (101% от плана). Страны "не ОПЕК" в июле снижали добычу на 96% от плана (в июне - 98%). В частности, Россия сократила добычу нефти на 2,409 млн б/с, выполнив соглашение на 96%.