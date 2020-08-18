Equinor работает с SOCAR для дальнейшего развития проекта «Карабах»

БАКУ/Trend / - Создано совместное предприятие (СП) государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR и норвежской Equinor по разработке месторождения "Карабах" в котором каждая компания имеет по 50 процентов доли, сказали Trend в Equinor.

"Equinor продолжает работать с SOCAR для достижения прогресса в развитии проекта "Карабах". Две компании также в частности обсуждают детали разработки месторождения. На данном этапе Equinor не приняла никаких инвестиционных решений ", - сказали в компании.

Ранее гендиректор Karabakh Operating Company Таир Дадашев сообщил журналистам, что новое СП уже зарегистрировано за рубежом, и его филиал будет скоро открыт в Азербайджане.

"Процесс будет завершен в ближайшие дни или недели", - сказал он.

Более того, как сообщил в среду Trend информированный источник на нефтегазовом рынке Азербайджана, доказанные запасы месторождения составляют 60 миллионов тонн.

"Объем добычи составит 1,5 миллиона тонн нефти в год, но прогнозировать объемы экспорта с этого месторождения пока еще рано", - сказал источник.

Отметим, что бурение первой оценочной скважины на месторождении началось 23 декабря 2019 года. Она была пробурена плавучей буровой установкой "Деде Горгуд" на глубине 180 метров. Продуктивные пласты месторождения расположены на глубине 3,4 километра. По предварительным оценкам, обнаруженных на месторождении объемов нефти и газа достаточно для его экономически эффективной разработки.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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