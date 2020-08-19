Мониторинговый комитет ОПЕК+ подведет итоги крупнейшего в истории сокращения добычи нефти

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ на онлайн-заседании в среду рассмотрят итоги сокращения добычи нефти в июле - последнем месяце, когда страны альянса снижали производство нефти на беспрецедентные 9,7 млн баррелей в сутки. С августа ограничения смягчились, но у некоторых стран, не полностью выполнивших свои обязательства в мае - июле, остались долги. Вопрос, как компенсировать эти объемы, станет основным на встрече, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Список стран, чья дисциплина в вопросе уменьшения добычи "хромает", более-менее стабилен с мая. Это и некрупные производители, такие как Габон, Республика Конго, Экваториальная Гвинея и Южный Судан, так и заметные на рынке Ирак (второй по объемам добычи в ОПЕК) и Нигерия. Все вместе в июле они добывали на 433 тыс. баррелей в сутки нефти больше, чем оговорено в соглашении.

На министерских встречах в июне и июле компенсация их отставания уже обсуждалась, и проштрафившиеся страны представляли альянсу графики сокращения добычи на август - сентябрь с учетом погашения долгов. Этому же вопросу, как ожидается, будет посвящена повестка предстоящего заседания мониторингового комитета, сообщил ТАСС источник, участвующий в его работе. По его словам, министры обсудят план восполнения недостающих объемов за июль.

В состав мониторингового комитета ОПЕК+ входят восемь стран: Алжир, Венесуэла, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ и возглавляющие работу органа Россия и Саудовская Аравия. Глава Минэнерго РФ Александр Новак, несмотря на заражение коронавирусом, о котором стало известно во вторник утром, примет участие в заседании: как сообщали в министерстве, он чувствует себя хорошо и переносит инфекцию бессимптомно.

История сделки

Первый и самый сложный этап сделки, когда страны ОПЕК+ снижали производство нефти почти на четверть, завершился в конце июля. С августа и до конца года сокращение составит уже 7,7 млн баррелей в сутки.

В июле план по уменьшению добычи был выполнен на 95%, говорилось в отчете технического комитета ОПЕК+, с которым ознакомился ТАСС. Иными словами, убрать с рынка удалось 9,2 млн баррелей в сутки - меньше, чем в июне, когда договоренности были выполнены на 107%. Тогда достичь такого результата удалось за счет добровольного дополнительного сокращения производства в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте на 1,1 млн баррелей в сутки. В июле эти страны вернулись к изначально оговоренным квотам.

Впрочем, рынок никак не отреагировал на то, что ОПЕК+ в июле не удалось "дотянуть" 0,5 млн баррелей в сутки до стопроцентного результата. Цена нефти сорта Brent осталась выше отметки в 45 долларов за баррель, подогреваемая новостями о более быстром, чем ожидалось, сокращении запасов в США. Однако неоднократно озвученная позиция крупнейших участников сделки - России и Саудовской Аравии - заключается в том, что "в соглашении нет места для безбилетников".