Азербайджан повышает конкурентоспособность нафталановой нефти
БАКУ/Trend/ - В целях приведения системы стандартизации Азербайджана в соответствие с международной системой стандартизации, повышения конкурентоспособности нафталановой нефти и продуктов из нее, производимых в стране, Азербайджанский институт стандартизации разработал проект государственного стандарта AZS 886:2020 «Нативная нафталановая нефть. Общие требования» и обсужденный в техническом комитете по стандартизации ”Нафталановая нефть и продукты из нее" (AZSTAND/TK 29), сообщает Trend со ссылкой на Институт Стандартизации Азербайджана.
Состоялось первое заседание технического комитета по стандартизации нафталановой нефти и продуктов из нее.
Проект государственного стандарта утвержден приказом Азербайджанского института стандартизации от 13 августа 2020 года, по согласованию с Исполнительной властью города Нафталан, министерством по чрезвычайным ситуациям, министерством здравоохранения, лечебно-оздоровительным центром Нафталана, ООО «Нафталановая мазь без смолы» и другими структурами.
Согласно информации, применение нового государственного стандарта на добываемую на территории страны нафталановую нефть будет способствовать повышению конкурентоспособности страны, улучшению качества предоставляемых услуг населению и развитию медицинского туризма.
(Автор: Наргиз Исмаилова)