Азербайджан повышает конкурентоспособность нафталановой нефти

БАКУ/Trend/ - В целях приведения системы стандартизации Азербайджана в соответствие с международной системой стандартизации, повышения конкурентоспособности нафталановой нефти и продуктов из нее, производимых в стране, Азербайджанский институт стандартизации разработал проект государственного стандарта AZS 886:2020 «Нативная нафталановая нефть. Общие требования» и обсужденный в техническом комитете по стандартизации ”Нафталановая нефть и продукты из нее" (AZSTAND/TK 29), сообщает Trend со ссылкой на Институт Стандартизации Азербайджана.

Состоялось первое заседание технического комитета по стандартизации нафталановой нефти и продуктов из нее.