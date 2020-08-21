В Азербайджане увеличилось потребление природного газа населением
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Запущен единый республиканский Центр обработки данных автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии
В Азербайджане около 37 процентов учителей из-за возраста входят в группу риска инфицирования коронавирусом COVİD-19
Вестибюли двух станций бакинского метро будут открыты для публичного доступа к платежным терминалами
Реализация Германо-азербайджанской совместной программы развития предпринимательства продолжается в онлайн-режиме
В Азербайджане за последние сутки выявлено 139 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 148 человек
Комментарии Хикмета Гаджиева о новой Стратегии национальной безопасности Армении опубликованы в болгарской прессе